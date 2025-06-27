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CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı

CHP'deki "mutlak butlan" tartışmasına eski genel başkanlar da dahil oldu. Altan Öymen, Hikmet Çiçek ve Murat Karayalçın yazılı bir açıklama ile Özgür Özel'e destek verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 19:12, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 19:13
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CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı

CHP'deki "mutlak butlan" tartışması sürüyor. Üç eski genel başkan; Altan Öymen, Hikmet Çiçek ve Murat Karayalçın yazılı bir açıklama yaparak CHP lideri Özgür Özel'e destek verdi.

Açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çağrı yapan eski liderler, "Bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almasıdır" ifadelerini kullandı.

"Yapay Tartışmalardır"

Üç eski genel başkanın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur.

Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye'de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara'ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır.

Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır.

Yaşasın Cumhuriyet , Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

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