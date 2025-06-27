Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olarak anayasal yetki ve sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getirdiği ve milletimize hizmet yolunda üstün bir gayretle mücadele ettiği vurgulandı.

Sağlık İddialarına Yanıt

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendi takdirleri doğrultusunda irticalen veya not kullanarak hitaplarda bulunduğu belirtildi. Hitaplarında yararlandığı notların, bizzat kendi direktifleri doğrultusunda hazırlandığı ve talimatları doğrultusunda revize edilebildiği ifade edildi.

Dezenformasyon ve Algı Operasyonları

Bir YouTube kanalında yayın yapan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumuna ilişkin ısrarla mesnetsiz iddialarda bulunanların, kullandıkları ifadeler ve oluşturmaya çalıştıkları algı ile bir itibarsızlaştırma faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

ilişkin ısrarla mesnetsiz iddialarda bulunanların, kullandıkları ifadeler ve oluşturmaya çalıştıkları algı ile bir itibarsızlaştırma faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Resmi Açıklamanın Detayları

Sayın Cumhurbaşkanımız , anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte ve milletimize hizmet yolunda üstün gayret ile mücadele etmektedir.

, anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte ve milletimize hizmet yolunda üstün gayret ile mücadele etmektedir. Mesai trafiğine vakıf olmayan, devlet yönetme sorumluluğu ve hassasiyeti hakkında bir fikri bulunmayan kişilerin sosyal medya mecralarında dezenformasyon yaparak kendilerini gülünç duruma düşürdükleri tekrar hatırlatıldı.



