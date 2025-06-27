Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Motorine 1.14 TL zam geldi
Motorine 1.14 TL zam geldi
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
RTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdı
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışması
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!

Türkiye'de sadece bugün 67 orman yangını çıktı! Bakan Yumaklı, kontrol altına alınan ve devam eden yangınlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 21:18, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 21:25
Yazdır
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de sadece bugün 67 yangın çıktığını belirterek, aktif 4 yangından 3'ünde kontrolün sağlandığını, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının ise devam ettiğini açıkladı. Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Dünyanın artık iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, kuraklık, sel ve sıcaklık değişimi gibi problemlerin yeni sorunlar oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden yoğun şekilde etkileneceğini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlattı.

Orman Yangınlarının Sebepleri

Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil, insan faktörü. 1 Ocak 2025'ten itibaren bugüne kadar 1089 yangın çıktı ve bu yangınlarda 1823 hektar alan kaybedildi. Bu alan yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde. Yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor.

  • Anız yakılması
  • Bahçe temizliği sonrası çöplerin ateşe verilmesi
  • Kontrol dışı faaliyetler
  • Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın
  • Piknik ateşinden 50 yangın

Aktif Yangınlar ve Müdahale Çalışmaları

Bugün çıkan 67 yangından 63'ü kontrol altına alındı. Şu anda aktif olarak devam eden yangınlar; İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik sınırı ve Bursa Kestel'de bulunuyor. İzmir Bornova'da büyük oranda kontrol sağlandı, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında da kontrol sağlandı. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 102 arazöz ile mücadele sürüyor.

Sakarya-Bilecik Sınırındaki Yangına Müdahale

Yangına gece boyu müdahale edilecek. Türkiye genelinde 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin personel ve 14 insansız hava aracı ile hızlı müdahale sağlanıyor. Coğrafi şartlar zaman zaman zorluk çıkarsa da mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Vatandaşlara Çağrı ve Önlemler

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirterek, "15 Ekim'e kadar bakanlık ve orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, yangına sebep olabilecek durumları gördüklerinde bize süratli bir şekilde haber versinler. Başarı çıkan yangını söndürmek değil, bu yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır." dedi. Ormanı korumanın sadece ağacı değil, tüm canlıları korumak anlamına geldiğini vurguladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber