Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de sadece bugün 67 yangın çıktığını belirterek, aktif 4 yangından 3'ünde kontrolün sağlandığını, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının ise devam ettiğini açıkladı. Yumaklı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Dünyanın artık iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, kuraklık, sel ve sıcaklık değişimi gibi problemlerin yeni sorunlar oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'nin özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden yoğun şekilde etkileneceğini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlattı.

Orman Yangınlarının Sebepleri

Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil, insan faktörü. 1 Ocak 2025'ten itibaren bugüne kadar 1089 yangın çıktı ve bu yangınlarda 1823 hektar alan kaybedildi. Bu alan yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde. Yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor.

Anız yakılması

Bahçe temizliği sonrası çöplerin ateşe verilmesi

Kontrol dışı faaliyetler

Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın

Piknik ateşinden 50 yangın

Aktif Yangınlar ve Müdahale Çalışmaları

Bugün çıkan 67 yangından 63'ü kontrol altına alındı. Şu anda aktif olarak devam eden yangınlar; İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik sınırı ve Bursa Kestel'de bulunuyor. İzmir Bornova'da büyük oranda kontrol sağlandı, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında da kontrol sağlandı. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 102 arazöz ile mücadele sürüyor.

Sakarya-Bilecik Sınırındaki Yangına Müdahale

Yangına gece boyu müdahale edilecek. Türkiye genelinde 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin personel ve 14 insansız hava aracı ile hızlı müdahale sağlanıyor. Coğrafi şartlar zaman zaman zorluk çıkarsa da mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Vatandaşlara Çağrı ve Önlemler

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini belirterek, "15 Ekim'e kadar bakanlık ve orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, yangına sebep olabilecek durumları gördüklerinde bize süratli bir şekilde haber versinler. Başarı çıkan yangını söndürmek değil, bu yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır." dedi. Ormanı korumanın sadece ağacı değil, tüm canlıları korumak anlamına geldiğini vurguladı.



