Trump'tan Hamaney'e: Onu ölümden kurtardım

Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!
Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!
31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama
31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Motorine 1.14 TL zam geldi
Motorine 1.14 TL zam geldi
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Hamaney'e: Onu ölümden kurtardım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Ülkesi yok edildi, üç kötü Nükleer Tesisi yok edildi ve onun nerede saklandığını tam olarak biliyordum. İsrail'in ya da açık ara dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri'nin onun hayatına son vermesine izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 21:39, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 22:28
Yazdır
Trump'tan Hamaney'e: Onu ölümden kurtardım

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldı. Trump, "Sözde "Dini Lider", savaşla harap olmuş İran'ın Ayetullah Ali Hamaney'i, İsrail ile olan savaşı kazandığını bu kadar açık ve aptalca bir şekilde neden söyler ki, kendisi de bu ifadenin yalan olduğunu biliyor, durum böyle değil" dedi.

"Onun nerede saklandığını tam olarak biliyordum"

Trump, "Ülkesi yok edildi, üç kötü Nükleer Tesisi yok edildi ve onun nerede saklandığını tam olarak biliyordum. İsrail'in ya da açık ara dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu olan ABD Silahlı Kuvvetleri'nin onun hayatına son vermesine izin vermedim. Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım ve 'teşekkürler Başkan Trump' demek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

"Yaptırım kaldırma çalışmalarını ve diğerlerini durdurdum"

Donald Trump, savaşın son gününde İsrail'den Tahran'a giden uçaklarını geri çağırmasını istediğini belirterek, "Belki de son darbe olacaktı. Büyük bir yıkım olacaktı ve birçok İranlı ölecekti. Bu, savaşın açık ara en büyük saldırısı olacaktı. Son birkaç gün içinde, yaptırımların kaldırılması ve diğer şeyler üzerinde çalışıyordum, bu da İran'a tam, hızlı ve eksiksiz bir toparlanma için çok daha iyi bir şans verecekti. Yaptırımlar can yakıyor. Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti içeren bir ifadeyle karşılık alıyorum ve hemen yaptırım kaldırma çalışmalarını ve diğerlerini durdurdum" açıklamasını yaptı.

"Umutları yok ve bu sadece daha da kötüleşecek"

İran'ın tekrar "dünya düzenine" katılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Yoksa işler onlar için daha da kötüleşecek. Her zaman çok öfkeli, saldırgan ve mutsuzlar ve bu onları ne hale getirdi. Yanmış, patlatılmış bir ülke, geleceği olmayan, yok olmuş bir ordu, berbat bir ekonomi ve etraflarında sadece ölüm. Umutları yok ve bu sadece daha da kötüleşecek! Keşke İran'ın liderliği, sirkeyle değil balla daha fazlasını elde edebileceğinizi fark etse. Barış" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber