Kocaeli'de vidanjörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde vidanjörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 21:50, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 22:56
Aydınlık Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen vidanjör, kaykay süren 4 yaşındaki Yiğit D'ye çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Yiğit D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine gönderildi.
Polis, sürücüyü gözaltına aldı.