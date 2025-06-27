Şalvar gecesi zehir oldu! Havai fişekler köyü yakıyordu

Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şalvar gecesi ise yangın sebebiyle yarıda kaldı.

Alınan bilgiye göre, Ovaesemen Köyü'nde kadınların şalvar giyerek katıldığı şalvar eğlencesinde havai fişek atıldı. Ancak fişekler otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü.

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