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BM'den Gazze açıklaması: Sorumluların hesap vermeleri sağlanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki duruma değinerek, "Uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiğini teyit etmek için bir gazete haberine ihtiyaç yok. Böyle ihlaller söz konusu olduğunda, sorumluların hesap vermeleri sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 22:51, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 22:52
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BM'den Gazze açıklaması: Sorumluların hesap vermeleri sağlanmalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası bir konferansa katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail ile İran arasındaki çatışma manşetleri işgal ederken, Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı acıların gölgede kalmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Gazze'de derhal bir ateşkese ulaşılması için siyasi cesaret gösterme zamanı geldi" dedi.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'de başlattığı askeri operasyonların dehşet verici boyutlarda bir insani krize neden olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu kriz, uzun ve acımasız süreçte bugüne kadarki en vahim noktaya ulaşmıştır. Aileler, defalarca yerlerinden edildi. İnsanlar, şu anda Gazze'nin beşte birlik bir alanına sıkıştırılmış durumda ve bu daralan alanda dahi tehdit altında bulunuyorlar. Bombalar, çadırların, ailelerin ve kaçacak hiçbir yeri kalmamış insanların üzerine düşüyor. İnsanlar, sadece kendilerini ve ailelerini doyurmaya çalıştıkları için öldürülüyorlar" diye konuştu.

"Yiyecek arayışı, hiçbir zaman ölüm cezası olmamalı" ifadelerini kullanan Guterres, İsrail'in uluslararası hukuk gereği insani yardımları kabul etmek ve kolaylaştırmakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

"Yardım çalışanları bile açlık çekiyor"

BM Genel Sekreteri, "Üç aydan uzun süredir, barınma malzemeleri ve kritik malzemeler için gerekli olan yakıt engelleniyor. Doktorlar, son ilaç dozunu ya da son solunum cihazını kimin kullanacağına karar vermek zorunda kalıyor. Yardım çalışanları bile açlık çekiyor. Bu durum normalleştirilemez" diye konuştu.

Bu hafta aylardır ilk defa BM aracılığıyla Gazze'ye küçük miktar tıbbi malzeme ulaştığını söyleyen Guterres, bunun bile krizin boyutunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

"Umutsuz sivilleri askeri bölgelerin içine yönlendiren her türlü operasyon, doğası gereği güvensizdir"

Gazze'de ABD öncülüğündeki yardım operasyonlarının insanların ölümüne neden olduğuna dikkat çeken Guterres, "Umutsuz sivilleri askeri bölgelerin içine yönlendiren her türlü operasyon, doğası gereği güvensizdir ve insanların ölümüne neden olmaktadır. Gazze'de derhal ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve sürekli insani yardım erişimine ihtiyaç vardır" dedi.

"Tehlikeli planlarla Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok"

İnsani yardım dağıtımı konusundaki sorunun aşılması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, "Tehlikeli planlarla tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Çözüm bizim elimizde. İnsanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık prensiplerine dayanan detaylı bir planımız var. Malzemelerimiz var. Tecrübemiz var. Bu plan, halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi ve toplumların, bağışçıların ve üye devletlerin güvenine dayanmaktadır" diye konuştu.

BM'nin faaliyetlerinin önünün açılması ve hayat kurtaran yardımların içeri girmesine izin verilmesi çağrısı yapan Guterres, "Bu sorunun çözümünün nihayetinde siyasi olduğunu kabul edelim. Umudu yeniden inşa edebilmenin tek yolu, iki devletli çözüme giden yolu açmaktan geçer. Diplomasi ve herkes için insan onuru galip gelmelidir" diye konuştu.

"Uluslararası hukukun ihlal edildiğini teyit etmek için bir gazete haberine ihtiyaç yok"

Bir basın mensubunun İsrail'in Haaretz gazetesinde İsrailli askerlerin gıda yardımı bekleyen silahsız Filistinlilere ateş açmaları yönünde emir aldıklarını itiraf ettiklerine ilişkin habere yorumunun ne olduğu yönündeki sorusuna cevap veren Guterres, "Uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiğini teyit etmek için bir gazete haberine ihtiyaç yok. Böyle ihlaller söz konusu olduğunda, sorumluların hesap vermeleri sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Filistin Yönetimi tarafından yürütülecek herhangi bir barış girişimini destekleriz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış için ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin yanı sıra Hamas'ın da silah bırakması ve yetkilerinden vazgeçmesi gerektiği yönündeki açıklamasına da yorumu sorulan Guterres, "Filistin Yönetimi'ni Filistin topraklarında meşru otorite olarak tanıyoruz ve Filistin Yönetimi tarafından yürütülecek herhangi bir barış girişimini destekleriz" şeklinde konuştu.

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