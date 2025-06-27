MEB'den Yaz Eğitimi! Tarihler ve Detaylar Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik olarak hayata geçirilen "yaz eğitimleri" programının 23 Haziran-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu uygulama, çocukların yaz aylarında da eğitimden mahrum kalmamasını amaçlamaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde okul öncesi eğitim kurumlarında yaz aylarında da eğitim verilebiliyor. 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak olan yaz eğitimleri, 29 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Yaz eğitimleri haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saati 50 dakika olacak şekilde planlandı.

Sınıflarda Öğrenci Sayısı ve Katılım Şartları

Eğitimlere, eylül ayında ilkokula başlayacak olan ve daha önce okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılabilecek. Okullarda yeterli fiziki mekan bulunması halinde, okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaşındaki çocuklar da yaz eğitiminden yararlanabilecek. Daha önce okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanacak.

Sınıf Mevcudu ve Özel Durumlar

Bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esas alınmaktadır.

esas alınmaktadır. Talep ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabiliyor.

Azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamıyor.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde, yönerge hükümleri doğrultusunda bir grupta okul öncesi eğitim çağında en az 5 çocuk olması durumunda sınıf açılabiliyor.



