Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi
Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!
Yeni Karne Sistemiyle Sosyal Etkinliklerde Rekor Katılım!
31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama
31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 65 tutuklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Bakan Yumaklı Açıkladı: Bir Günde 67 Orman Yangını!
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Erdoğan'ın Sağlığıyla İlgili İddialara DMM'den Yalanlama
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
Bloomberg Duyurdu: Asgari Ücrete Ara Zam Yok!
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
CHP'de 'Mutlak Butlan' Tartışması: Eski Genel Başkanlardan Çağrı
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Araç Muayenesinde Yeni Dönem: Bayilik Sistemine Geçiliyor!
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Sakarya'da yangın büyüdü! Alevler şehir değiştirdi
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor
Motorine 1.14 TL zam geldi
Motorine 1.14 TL zam geldi
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
Erdoğan: Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
İran Büyükelçisi'nden Türkiye'ye Dayanışma Teşekkürü
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşvet Soruşturması: 18 Gözaltı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Türkiye ve Rusya Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
Antalya'da iki bölgede orman yangını çıktı
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
En Düşük Emekli Maaşında Temmuz Zammı Beklentisi
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
İklim Kanunu Teklifi TBMM'nin gündeminde
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
'SSDF'ye aktarılan 311 milyon dolar buhar oldu' iddiasına açıklama
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
KDK 2024 Raporu Onaylandı! En Çok Şikayet Edilen Kurumlar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi

Adalet Bakanlığı'na yapılacak personel alımında sayı hala netleşmedi. Bakan Tunç, sürecin sürdüğünü ve yakında açıklama yapılacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 23:20, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 23:33
Yazdır
Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısı netleşmedi

Adalet Bakanlığı'na alınacak personel sayısının netleştiği iddia ediliyordu.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u arayıp iddiayı sordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığa alınacak personel sayısının henüz netleşmediğini, sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Tunç, kısa süre içinde sayıyı netleşmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber