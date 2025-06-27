Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması
Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 yıl için 89.800 TL'lik maaş promosyonu anlaşması yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 23:37, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 23:38
Denizli Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personeli için maaş promosyon anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında, 89.800 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Bu anlaşma, 3 yılı kapsayacak şekilde düzenlendi ve ödemeler tek seferde yapılacak.
Anlaşmanın Detayları
- Promosyon Tutarı: 89.800 TL
- Kapsam Süresi: 3 yıl
- Ödeme Şekli: Tek seferde ödeme