Tavas MEM'den 89.800 Bin TL Promosyon Anlaşması

Denizli Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personeli için maaş promosyon anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında, 89.800 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Bu anlaşma, 3 yılı kapsayacak şekilde düzenlendi ve ödemeler tek seferde yapılacak.

Anlaşmanın Detayları