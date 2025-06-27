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Mansur Yavaş: Fatih Altaylı doğru söylemiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın iddialarına ilişkin "Doğru değil. Bugünkü açıklamam gayet net. Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 23:41, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 23:48
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Mansur Yavaş: Fatih Altaylı doğru söylemiyor

Ankara Kent Konseyi ve Başkent Üniversitesinin işbirliği ile Gençlik Parkı İletişim Kampanyası Bitirme Projesi Sergisi açıldı. Kent Konseyi'nde gerçekleşen açılışa ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversite Rektörü Hakan Özkardeş, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden de katıldı.

Mansur Yavaş: "Fatih Altaylı'nın açıklamaları doğru değil"

Yavaş, açılıştan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine "Değil. Nerden doğru? Bugünkü açıklamam gayet net değil mi? Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" yanıtını verdi.

Fatih Altaylı, Mansur Yavaş'la ilgili olarak ne demişti?

Hapishaneye girdikten sonra her gün bir mektup yazarak gündemde kalmaya devam eden Fatih Altaylı, CHPnin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi ve Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi halinde, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceğini Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğini iddia etmişti. İmamoğlu cephesinin lehine yapılan bu manipülatif iddia uzun süre gündemde kalmıştı. Fatih Altaylı'nın youtube üzerinden yaptığı yayınların, Ekrem İmamoğlu tarafından ihale verilen firmalarca fonlandığı ortaya çıkmıştı.

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