İstanbul'un sağlıklı yüzme alanları belirlendi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki 97 yüzme alanında su kalitesinin ve güvenliğin düzenli olarak kontrol edildiğini açıkladı. Vatandaşlar belirlenmiş alanları tercih etmeli.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kentte su analizleri akredite laboratuvarlarda yapılan 97 yüzme alanı bulunduğunu ve bu alanların sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip edildiğini bildirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliğine bağlı olarak İl Yüzme Suyu Komisyonu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'daki yüzme alanlarında hem sağlık hem de güvenlik kriterleri dikkate alınarak düzenlemeler yapıldığını belirtti. Sezon başlamadan önce yüzme alanlarının belirlendiğini, su analizlerinin akredite laboratuvarlarda yapıldığını vurgulayan Güner, "İstanbul'da 97 yüzme alanımız var. Bu alanlar sağlık ve güvenlik açısından düzenli şekilde takip ediliyor." dedi.
Yüzme Alanlarında Su Kalitesi ve Takip Süreci
Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin sezon boyunca 15 günde bir alınan numunelerle kontrol edildiğini anlattı. Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını aktaran Güner, bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsur olup olmadığının değerlendirildiğini söyledi. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi "iyi", "orta" ve "kötü" olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alan bulunmamaktadır.
Sağlıklı Yüzme Alanlarının Önemi
Doç. Dr. Güner, insanların sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, iyi kalitede sağlıklı yüzme alanları ve yüzme suyunun iyi kalitede olmasını çok önemsediklerini belirtti. İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul'da belirlenmiş 97 alanda periyodik olarak 15 günde bir bütün tahliller ve tetkikler yapılarak yüzme suyunun kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda takip ediliyor.
Güvenlik ve Çevre Koşulları
Yüzme alanlarının yalnızca su kalitesine göre değil, aynı zamanda güvenlik ve çevre koşullarına göre belirlendiğini vurgulayan Güner, bu alanların belirlenmesinde cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları ve olası boğulma riskleri gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.
Belirlenmiş Alanların Dışında Yüzmenin Riskleri
Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekerek, "97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir." dedi. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermediklerini belirtti.
Yüzme Alanları Bilgileri ve Takibi
Yüzme alanlarının güncel bilgileri ve su kalitesi verileri, Sağlık Bakanlığı'nın "yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Vatandaşlar bu platformdan yüzme alanlarının yerlerini ve su kalitesini takip edebilirler. Toplumun bu konuda hassasiyet göstermesi rica edilmektedir.
İstanbul'da Belirlenen Yüzme Alanları
- Burgazada Su Sporları Kulübü önü
- Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
- Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı
- Büyükada Tabiat Parkı Plajı
- Büyükada Kayıkhane Blue Beach
- Büyükada Nakibey Plajı
- Büyükada Su Sporları Kulübü önü
- Büyükada Yörükali Plajı önü
- Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
- Heybeliada Su Sporları Kulübü önü
- Heybeliada Ada Beach Club önü
- Kınalıada Su Sporları Kulübü önü
- Kınalıada Ülker Restaurant önü
- Sedef Adası Halk Plajı
- Heybeliada Asaf Beach
- Burgazada Deniz Kulübü
- Büyükada Prenses Koyu
- Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı
- Durusu Karaburun Arka Deniz
- Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı
- Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
- Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı
- Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü
- Denizköşkler
- Florya Güneş Plajı
- Yeşilköy Polis Merkezi önü
- Yeşilköy International Hospital önü
- Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı
- Riva Plajı
- Riva Su Ürünleri Plajı
- Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
- West İstanbul Marina Plajı
- Gürpınar Sahili
- Albatros Sahili
- Büyükçekmece Çocuk Sahili
- Büyükçekmece Halk Plajı
- Mimarsinan Sahili
- Kumburgaz Sahili
- Celaliye Halk Plajı
- Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping
- Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
- Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
- Karacaköy Yalıköy Plajı
- Karacaköy Çobankule Plajı
- Karacaköy Evicik Plajı
- Karacaköy Ormanlı Plajı
- Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası
- Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası
- Suadiye Plajı
- Çiftalan Plajı
- Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü
- Menekşe Plajı İskele önü
- Menekşe Plajı Sahil Park önü
- Demirciköy Uzunya Plajı
- Demirciköy Dalya Plajı
- Gümüşdere Plajı
- Kilyos Plajı
- Rumeli Kavağı Plajı
- Tarabya Plajı
- Kısırkaya Plajı
- Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı
- Büyükliman Plajı
- Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii
- Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü
- Uyumkent Sitesi önü
- Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü
- Semizkum Çadır Yeri mevkii
- Altınorak Sitesi mevkii
- Kumluk mevkii
- Parkköy-Bizimköy Sitesi önü
- Selimpaşa Başkent Sitesi önü
- Selimpaşa Duruman mevkii
- Doğancılı Plajı
- İmrenli Plajı
- Kabakoz Plajı
- Merkep Adası 1
- Merkep Adası 2
- Sahilköy Plajı
- Sofular Plajı
- Alacalı Plajı
- Ala Kadınlar Plajı
- Ağlayankaya Plajı
- Ağlayankaya Plajı Life Beach
- Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii
- Ağva Halk Plajı Mendirek yanı
- Akçakese Akkaya Plajı
- Ayazma Plajı
- Ayazma Plajı 2
- Ayazma Plajı Kumbaba mevkii
- Bozgaca Plajı
- Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)
- Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)
- Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)
- Uzunkum Plajı (Orta nokta)
- Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
- Akçakese Peacock BeachTuzla Belediyesi Halk Plajı