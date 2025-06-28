Düzce'de mobilya fabrikasında yangın

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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