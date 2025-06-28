Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı

Adana'da özel halk otobüsünde yaşanan bir olayda, bir kadın yolcunun uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla çektiği iddia edilen ve gözaltına alınan kişinin emekli hakim olduğu ortaya çıktı. Olay, şehir içi seyir halindeki otobüste gerçekleşti. 75 yaşındaki A.M.A., iddiaya göre 44 yaşındaki G.T'nin uygunsuz görüntüsünü çekti. Durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi. Otobüs şoförü, kapıları kapatarak aracı Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü ve şüpheli burada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Şüpheli, otobüste uygunsuz görüntü çektiği iddiasıyla yakalandı.

Diğer yolcular duruma müdahale ederek polise haber verdi.

Otobüs şoförü aracı polis merkezine götürdü.

Şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin Mesleği

Şüphelinin emekli hakim olduğu bilgisi, olay sonrası öğrenildi