Erzurum'da Vinç Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

Erzurum'da meydana gelen üzücü bir iş kazasında, devrilmekte olan bir vinçten kurtulmaya çalışan operatör, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Yakutiye ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi civarında gerçekleşti. Vinç operatörü olarak çalışan Ömür Erdem Dadak (35), aracın devrileceğini fark ettiği anda kendini araçtan atmaya çalıştı. Ancak, yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza Sonrası Müdahale ve İnceleme

AFAD , itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Vincin altından çıkarılan operatörün cansız bedeni, görevlilerin incelemesinin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.

'na götürüldü. Kaza yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla İlgili Soruşturma

Polis, olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı araştırmalar sonucunda belirlenecek.



