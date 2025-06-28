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48 İlde Siber Suç Operasyonu: 284 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 09:18, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 09:14
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48 İlde Siber Suç Operasyonu: 284 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlularla mücadele kapsamında son bir haftada 48 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen bu operasyonlar, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Operasyonlar sırasında şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonların Kapsamı ve Detayları

  • Nitelikli Dolandırıcılık
  • Yasa Dışı Bahis
  • Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi
  • Nitelikli Hırsızlık
  • Bilişim Sistemlerine Girme

Bu suçlara yönelik olarak Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma ve Tebrik Mesajı

Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bakan Yerlikaya; valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile kahraman polisleri tebrik etti. "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.


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