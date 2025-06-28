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İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 şüphelinin daha ifade vermesiyle "etkin pişmanlık"tan ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 14:11, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 14:08
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İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) Yönelik Yolsuzluk Soruşturması kapsamında, 12 şüphelinin daha ifade vermesiyle birlikte "etkin pişmanlık"tan ifade veren şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla devam ediyor.

Soruşturmanın Seyri ve Operasyonlar

İlk operasyon 19 Mart'ta 100 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. İddialara göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakınındaki isimler ile bağlantılı toplamda 95 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Aynı gün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

  • Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirketler ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.
  • Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri 20 Mart'ta başladı.
  • 21 Mart'ta Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifadesinde birçok soruya, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." cevabını verdi.
  • 22 Mart'ta işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanan şüpheli sayısı arttı.

Tutuklamalar ve El Konulan Şirketler

Savcılık, İmamoğlu ile birlikte toplamda 89 şüpheliyi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da bulunduğu 48 şüpheli tutuklandı, 41 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, birçok şirkete ve mal varlığına el konuldu.

Etkin Pişmanlık ve Tahliyeler

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bazı şüpheliler adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi. Toplamda 32 şüpheli adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Tahliye edilenler arasında İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları ve çeşitli şirket yöneticileri yer aldı.

Soruşturmadaki Diğer Operasyonlar ve Gelişmeler

  • 53 şüpheliye yönelik ikinci operasyon: 26 Nisan'da düzenlendi, 52 zanlı yakalandı, 18'i tutuklandı.
  • Üçüncü operasyon: 22 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.
  • Dördüncü operasyon: 23 Mayıs'ta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'na yapıldı, 25 kişi tutuklandı.
  • Beşinci operasyon: Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas gözaltına alındı.

Mali Suçlar ve MASAK Raporu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hazırladığı raporda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun faillerinin Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz olduğunu belirtti. Toplam aklanan suç gelirinin 63 milyon 550 bin 151 lira ile 637 bin 106 avro olduğu ifade edildi.

Etkin Pişmanlık Kapsamında Verilen İfadelerden Öne Çıkanlar

  • Ahmet Sari: "Ertan Yıldız'a 9 sefer, Fatih Keleş'e ise 17 kez elden para (232 milyon lira) götürmek zorunda kaldım."
  • Hüseyin Kum: "İhaleleri alacak kişiler önceden belliydi. Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi."
  • Kadir Gümüş: "AĞAÇ AŞ'ye yaptığı işlerin karşılığında menfaat temin edildiğini, 2024 yılı içerisinde 10 bin ve 15 bin dolar ödeme yaptığını" belirtti.

Soruşturmanın Son Durumu

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, bazıları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. MASAK raporları, tanık ifadeleri ve müfettiş raporları doğrultusunda soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.


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