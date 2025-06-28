Çiftçilere Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi İmkanları Genişletildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:Sevgili çiftçi kardeşlerim, Ziraat Bankası'nın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum.

Tarım Ekosistemi Buluşmaları'nın dördüncüsünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Görüyorum ki salonda ülkemizin farklı illerinden kadın çiftçiler de var. Onları da yürekten selamlıyor, her birine hoş geldiniz diyorum.

Tarım Ekosistemi Buluşmaları ve Ziraat Bankası'nın Rolü

Bugün sizlerle hem hasret giderecek hem de müjdelerimizi paylaşacağız. Bir yıl aradan sonra bizleri tekrar bir araya getiren Ziraat Bankası'na, bankanın değerli yöneticilerine, programa destek veren Tarım ve Maliye Bakanlıkları'na özellikle teşekkür ediyorum. "İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat" temasıyla bu yıl dördüncüsü tertiplenen buluşmanın tarım sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1863 yılından beri 161 yıldır Türk tarımının en büyük destekçisi olan Ziraat Bankası'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Ziraat Bankası'nın Tarıma Katkıları

Tarihimizin en zor dönemlerinde çiftçinin, esnafın, tüccarın ve girişimcinin yanında yer alan bankamızın milletimizin gönlündeki yeri çok farklıdır.

Ziraat'in kullandırdığı tarım kredileri 700 milyar lira seviyesini aşmış durumda.

seviyesini aşmış durumda. Banka, sektörün kredi ihtiyacının %71 'ini tek başına karşılıyor.

'ini tek başına karşılıyor. Tarım kredilerinin %90'ından fazlası , yani 653 milyar liralık kısmı devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor.

, yani kısmı devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Banka tarafından sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan çiftçilerin faizlerinin ortalama %70'lik kısmını kamu olarak biz üstleniyoruz.

Yeni Tarımsal Kredi Sistemi ve Destekler

Biliyorsunuz, geçen sene 2024-2026 yılları arasında uygulanacak yeni tarımsal kredi sistemini devreye aldık. Bu kapsamda 28 farklı konuda %25 ila %100 arasında faiz veya kar payı destekli kredi imkanı sağlıyoruz. Üreticilerimiz, temel bitkisel üretim ve temel hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar %100 faiz, kar payı indirimli kredi kullanabiliyor. Tarımsal AR-GE yapan firmalarımız, biyotarım ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarında %50 ila %100 arasında faiz, kar payı indirimli krediden faydalanabiliyor.

Kırsal Kalkınma ve Hibe Destekleri

Kırsal kalkınma alanında çiftçilere çeşitli destekler veriliyor.

Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7.160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlanacak.

sağlanacak. IPARD programıyla şimdiye kadar toplam bütçesi 301 milyon avro olan altı çağrıya çıkıldı.

programıyla şimdiye kadar toplam bütçesi olan altı çağrıya çıkıldı. İncelenmesi tamamlanan 1.408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği verilecek.

verilecek. Sadece bu yıl 138 milyon avro bütçeyle beş yeni çağrıya çıkılacak.

çıkılacak. Göksu Taşeli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar ve TULIP projeleri, Tarım Bakanlığı tarafından başarıyla yürütülüyor.

Kredi Geri Dönüş Oranları ve Çiftçi Destekleri

Evet, çiftçi kardeşlerimiz çok uygun şartlarda kredi kullanıyor. Bunu da öyle muhalefetin iddia ettiği gibi battıkları için değil; üretimlerini geliştirmek, kapasitelerini artırmak, yurt dışına ve yeni pazarlara açılmak, işletmelerini daha da büyütmek için alıyorlar. Ve ödemelerini de yapıyorlar. Kredilerin geri dönüş oranı %97 seviyesinde. Ziraat Bankası'nın verdiği kredilerde bu oran %99'a çıkıyor. Yani ortada batma, iflas etme, borç batağına saplanma ve ödeyememe gibi bir durum söz konusu değildir. Çiftçimizi, üreticimizi asla çaresiz bırakmadık ve bırakmıyoruz.

23 yıldır taviz vermediğimiz bu duruşumuzu nisan ayında başımıza gelen zirai don olayında bir kez daha sergiledik.Zirai Don Olayı ve TARSİM Desteği

Nisan ayında son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedildi; kimi yerlerde -17°C'yi gören sıcaklık düşüşleriyle karşılaşıldı.

Zirai don olayından 34 ilimiz büyük ölçüde olmak üzere 65 ilimiz etkilendi.

TARSİM kapsamında hasar tazminatları ödenmeye başlandı.

Sigortalı olmayan üreticilerin de zararları telafi ediliyor.

Kasıma kadar hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerin zararları karşılanacak.

TARSİM ile %70'e varan prim desteği sunuluyor.

sunuluyor. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda verim ve maliyetleri güvence altına alacak yeni sigorta ürünleri üzerinde çalışılıyor.

Siyasi Eleştiriler ve Sonuç Mesajı

Ortada bir batan ve iflas eden varsa görüyoruz ki o, ana muhalefetin istismar, iltimas, çarpıtma ve felaket tellallığı siyasetidir. Ekranlardaki ve gazetelerdeki tartışmaları sizler de takip ediyorsunuz. Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Heybedeki irili ufaklı turplar da ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor.

İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor. Daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Gündemlerinde ne millet ne çiftçi var. Şaibeyle yatıp butlanla kalkıyorlar. Meselenin daha hazin tarafı şudur: Lafa gelince Kuvayımilliyeci olmakta övünen partinin genel başkanı, yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor, huzurlarında el pençe divan durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor. Hasılı, millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyorlar. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyorlar. Ne diyelim? Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.



