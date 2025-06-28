Bakan Şimşek: Bütçeden en büyük destek tarıma ayrıldı

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Şimşek, "Son bir yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden bir dezenflasyon süreci söz konusu.

Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük düzeyine indi. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye kadar geriledi. Manşet enflasyon ise yüzde 35 civarında. Yılı yüzde 20'lerde kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

Tarım sektörüne verdikleri desteğe de değinen Şimşek, bütçeden sektörel anlamda en büyük payı tarıma ayırdıklarını kaydederek, 2025 bütçesinde farklı kalemlerle birlikte toplam 706 milyar TL kaynak ayrıldığını söyledi.

Şimşek, "1,2 milyon çiftçimize 700 milyar TL'nin üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz. Bu kredilerin ortalama faizinin yüzde 70'ini Hazine karşılıyor" ifadelerini kullandı.

"SİGORTA YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Yem ve gübrede KDV'nin tamamen kaldırılmasının bu yılki maliyetinin 115 milyar TL olduğunu hatırlatan Şimşek, TARSİM sigortasında da primlerin yüzde 70'inin devlet tarafından karşılandığını belirtti. Şimşek, "Maalesef son zirai donda gördüğümüz kadarıyla çiftçilerimizin sadece yüzde 30'u bu sigortayı yaptırıyor. Oysa iklim değişikliğine karşı koruma için bu sigorta çok önemli" diye konuştu.

OVP kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarına da değinen Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinde iyileşme gözlendiğini söyledi. Şimşek, "Deprem bölgesinde konut arzını artırmak, kira yükünü hafifletmek için sosyal konut seferberliği yürütüyoruz" dedi.

Enerji alanında sübvansiyonların sürdüğünü vurgulayan Şimşek, hane halklarının kullandığı elektriğin yüzde 55'inin, doğalgazın yüzde 65'inin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı. Cari açığın da son iki yılda milli gelire oranla yüzde 1-1,5 seviyesine gerilediğini belirten Şimşek, Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını dile getirdi.

"Mayıs itibarıyla rezervlerde artış, risk priminde düşüş var" diyen Şimşek, orta ve uzun vadede Türkiye'nin cari fazla veren bir ekonomi haline geleceğine inandığını söyledi.

Ana hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme olduğunu ifade eden Şimşek, küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin pozitif yönde ayrışacağını savunarak, "Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli var. Cumhurbaşkanımızın vizyonu da yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı. Bu doğrultuda güçlü şekilde ilerleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



