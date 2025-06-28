Ev sabinin 'tedavi görüyorum' yalanını mahkeme bozdu

Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesinde yaşayan ev sahibi, Kayseri merkezdeki dairesinde oturan kiracısının evi boşaltması için Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tahliye davası açtı.

Duruşmada ev sahibi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sürekli tedavi gördüğünü, bu nedenle hastaneye yakın olan evine kendisinin ihtiyacı olduğunu ileri sürdü.

İddia üzerine mahkeme, Erciyes Üniversitesi Hastanesine resmi bir yazı göndererek davacı ev sahibinin tedavi kayıtlarını talep etti. Hastaneden mahkemeye gönderilen cevabi yazıda, ev sahibinin geçmişte sadece üç günlük bir yatış kaydının bulunduğu, bunun dışında sürekli bir tedavi veya takibinin olmadığı bildirildi.

Gelen cevabın ardından mahkeme heyeti, ev sahibinin ihtiyacının samimi ve gerçek olmadığına hükmederek tahliye talebini reddetti ve kiracının konutta oturmaya devam etmesine karar verdi.

"Kiracılar için emsal bir karar"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararın kiracılar için emsal niteliği taşıdığını belirtti.

Son yıllarda fahiş kira artışları nedeniyle ev sahiplerinin kiracıları çıkarmak için çeşitli gerekçeler öne sürdüğünü ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ev sahipleri, 'Kızım Almanya'dan gelecek', 'oğlum evleniyor' veya 'kendi ihtiyacım var' gibi beyanlarla kiracıları çıkarmak istiyor. Bu dava, bu tür iddiaların ispatlanması gerektiğini ortaya koyan önemli bir emsaldir. Hakim, ev sahibinin iddiasını araştırarak somut delil talep etmiştir. Hastaneden gelen cevapla durum ortaya çıkınca da talebi reddetmiştir. Bu karar gösteriyor ki ev sahibinin ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu ispat etmesi gerekir. Eğer ispatlayamazsa tahliye kararı alamaz."

Şahin, benzer gerekçelerle evden çıkarılan kiracıların yasal hakları olduğunu da hatırlatarak, "Şayet kiracı bu tür bir gerekçeyle evden çıkarılır ve ev sahibinin evi üç yıl geçmeden başka birine kiraladığı tespit edilirse, kiracı dava açarak eski ev sahibinden bir yıllık kira bedeli tutarında tazminat talep etme hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.



