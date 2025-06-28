Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı
Gazeteci İrfan Değirmenci İstanbul'da gözaltına alındı. Türkiye İşçi Partisi'nin düzenlediği foruma polis ekipleri müdahale etti. İrfan Değirmenci ve Basel olarak tanınan Bekir Aslan'ın da aralarında olduğu 42 kişi gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2025 20:25, Son Güncelleme : 28 Haziran 2025 20:29
İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı. Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.