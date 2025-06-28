Temmuzda Faizler Düşecek mi?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması'nda ekonomi gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Çakar, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gidebileceğini belirtti. Temmuz ayında faiz indirimi beklentisini dile getiren Çakar, yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, 24 Temmuz PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20'li seviyelere gerilemesini öngördüklerini belirten Çakar, faizlerdeki düşüşün de bu iyileşme ile paralel şekilde ilerlemesini beklediklerini vurguladı.

Türkiye Yeni Döneme Hazır

Çakar, küresel gelişmeleri de değerlendirerek özellikle İsrail-İran hattındaki gerilimin enerji ve emtia fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisine olası etkilerine değindi. Ancak Türkiye'nin bu tür dışsal şoklara karşı artık daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Yeni Ekonomik Ekosistem ve Türkiye'nin Pozisyonu