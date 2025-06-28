Kastamonu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kastamonu-Bozkurt karayolu Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi mevkiinde Hasan K. (51) idaresindeki 37 PR 274 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Hülya Kalaycı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Çınar D, Çağrı D. ve Duygu D. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerince araç içerisinden çıkartılarak yola kadar taşındı.

Yolda ambulansa alınan yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.