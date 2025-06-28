Erzurum'da taş ocağı çöktü, üç işçi hayatını kaybetti

Erzurum Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ndeki bir taş ocağında göçük oluştu.

Oltu taşı için ocaktan kehribar çıkaran işçiler Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz göçük altında kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmayla işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı çıkarılan bir işçi de olay yerinde hayatında kaybetti.

Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz'ın cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen, maden kazası hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.