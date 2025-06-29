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PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

Çankırı'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 özel harekat kursu öğrencisinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 07:20, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 07:48
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PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

M.F.G. (26) idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerden sürücü ile beraberindeki C.M, M.C.S, İ.S.G. ve A.M.E. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.S.G. ve A.M.E. kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Taşolar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankırı'daki özel harekat polis eğitim merkezinde kurs gören 5 polisin bulunduğu aracın tırın altına girdiğini belirterek, "Bu kazada 2 mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. 3 yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesinde devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Yaralı polisleri hastanede ziyaret eden Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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