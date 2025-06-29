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CHP Kurultayının Geleceği Yarın Mahkemede Belirleniyor!

CHP kurultayının geçersiz sayılıp sayılmayacağına ilişkin dava yarın başlıyor. Mahkemenin vereceği karar partinin geleceğini belirleyecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 08:17, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 08:17
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CHP Kurultayının Geleceği Yarın Mahkemede Belirleniyor!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddiaları nedeniyle açılan dava, yarın Ankara Dışkapı Adliyesi'nde görülecek.

Saat 10.00'da başlayacak olan duruşmada, kurultayın "mutlak butlan" sebebiyle geçersiz sayılıp sayılmayacağına ilişkin esasa girilmesi ve dosyada karar aşamasına geçilmesi bekleniyor. Ancak bazı hukukçular, davanın niteliği gereği kararın bir sonraki celsede çıkabileceğini değerlendiriyor. Bu süreçte, mahkemenin vereceği kararın partinin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

İki Farklı Senaryo

  • Şaibe iddiaları yerinde bulunursa, seçim sürecinin usulsüz olduğuna kanaat getirilirse, partiyi olağanüstü kurultaya götürmekle görevli bir "çağrı heyeti" atanmasına hükmedilebilir.
  • Mahkeme doğrudan "mutlak butlan" kararı verirse, bu kararın "tedbirli" ya da "tedbirsiz" alınmasına göre farklı sonuçlar doğabilir.

Mutlak Butlan: Tedbirli mi, Tedbirsiz mi?

Kararın "tedbirsiz" alınması halinde, temyiz süreci tamamlanana kadar mevcut yönetim görevde kalacak. Ancak bu süreçte alınan tüm kritik kararlar hukuki açıdan tartışmalı hale gelebilir. Karar "tedbirli" alınırsa, kurultay baştan hiç yapılmamış sayılacak ve mevcut Özgür Özel yönetimi düşecek. Bu durumda, kurultayda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yeniden göreve dönecek. Mahkemenin davayı reddetmesi halinde ise mevcut yönetimin meşruiyeti yargı eliyle teyit edilmiş olacak.

Oğuzhan Ürüşan

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