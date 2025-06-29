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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar! Zonguldak, Bartın, Ordu ve Ege kıyılarında kuvvetli yağış ve fırtına tehlikesi kapıda. Ani sel, su baskını, yıldırım ve şiddetli rüzgar riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 08:25, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 08:17
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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

  • Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

  • Yarın (Pazar) Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve Ege'nin kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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