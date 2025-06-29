Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var

Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında, kullanıcılar 30 Haziran'a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarını yaptırabilecekler. Bu sistem, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla geliştirilmiştir.

Akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, hizmet vermeye başlamıştır. Yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunlu hale getirilmiştir.

Elle Plaka Girme Dönemi Sona Erdi

Sistemle birlikte, TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletilmektedir. Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi içermektedir.

Cezai Yaptırımlar

UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel para cezası uygulanmaktadır.

kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara arasında özel para cezası uygulanmaktadır. TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin, 1 Temmuz 'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacaktır.

tamamlamayan taşıt sahiplerinin, 'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacaktır. UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecektir.

Montaj İçin Son 2 Gün

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve cezai müeyyideyle karşılaşmamaları için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.



