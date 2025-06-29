Ankara'da deprem

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 08.22'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.

Depremin birkaç saniye sürdüğü ve kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi. Yer sarsıntısının yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmazken, sarsıntı Ankara merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumlar bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.