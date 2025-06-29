Trump: Gazze'de anlaşmayı yapın, esirleri geri getirin
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 09:48, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 10:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü yaptığı "Gazze'de önümüzdeki hafta içinde ateşkesin sağlanacağına inanıyoruz" açıklamasının ardından gözler bölgeye çevrildi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı yeni paylaşımda bir kez daha çağrı yaptı. ABD Başkanı, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" dedi.