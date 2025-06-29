Gelin ve damada 'Acı kaybımız' çelengi ile sürpriz

Rize Devlet Hastanesi'nde görev yapan Okan Demirci ve Emine Arslan hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Rize'nin Derepazarı ilçesinde gerçekleşen düğünde her şey yolunda giderken mesai arkadaşlarının sürprizini gören çift neye uğradığını şaşırdı. Takı töreni sonunda salonun kapısında beliren gelin ve damadın mesai arkadaşları ve elleriyle taşıdığı üzerinde "Acı kaybımız" yazılı çelengi gören çift, bir anda şoke olarak gülmeye başladı. Yakalarına taktıkları damadın siyah beyaz fotoğrafından tut en önde taşıdıkları çerçeveli fotoğrafa kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü sürprizde, damadın iş arkadaşı Abdülhamit Öksüz'e de imam kıyafeti giydirildi. Salona girerek çiftin yanına gelen arkadaşları hatıra pozu vererek anı ölümsüzleştirdi.

Çift sürprizin son bulacağını zannettiği sırada bu kez bir başka mesai arkadaşı grup salona girdi. Çifte doğru yürüyen grup damada bulaşık önlüğü, temizlik bezi, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, emzik, temizlik fırçası, süzgeç, bulaşık teli taktı. Damadın eline de temizlik eldiveni geçiren grup geline de merdane hediye etti. O esnada ise salonda Davut Güloğlu'nun içerisinde, "Güleyirum haluna katula katula, bir sözüni geçuremedun karina" sözlerinin yer aldığı "Katula Katula" isimli şarkısı çaldı. Salondaki davetliler de şarkıya alkışlarla eşlik ederken kimi o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kameralarıyla kayıt aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde Rize Devlet Hastanesi çalışanlarının şovu önceden hazırlanan para kordonunu damat ve gelinin boynuna dolamasıyla son buldu.

Damadın ve gelinin sürprizden haberi olmadığını ve güzel bir anı yaşamak için böyle bir sürpriz yapma kararını aldıklarını dile getiren temsili imam Abdülhamit Öksüz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar biz Rize Devlet Hastanesi'nde çalışıyoruz. Güvenlik personeliyiz, damat da bizim güvenlik personelimiz. Hastanede böyle bir şey aklımıza geldi. Düğüne renk katalım dedik, güzel olduğunu düşünüyoruz, renk kattığımıza inanıyoruz. Şen şakrak biraz üzüntüyle beraber iki duyguyu bir arada yaşayalım dedik. Damat beyin de haberi olmadan sürpriz yaptık. Yaş olarak en büyükleri ben olduğum için imamlık görevi bana kaldı. Ben evliyim, beni daha önce kaybettikleri için profesyonel olduğum için bu işi bana verdiler" ifadelerini kullandı.