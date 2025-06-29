Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okullarının 1 Temmuz tarihinde başlayacağını açıkladı. Öğretmenler ve öğrenciler, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde bu kurslara katılabilecekler. DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yaz okullarında, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında kurslar düzenlenecek.

Yaz dönemi kurslarında ise öğrenciler, tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edebilecekleri gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını da seçebilecekler.

Yaz Okullarında Sunulan Kurslar

Spor

Görsel sanatlar

Müzik

Bilişim

DYK Yaz Dönemi Kursları Seçenekleri

7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin

Türkçe

Matematik

Fen bilimleri

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük

Din kültürü ve ahlak bilgisi

Yabancı dil

Bu öğrenciler, yukarıdaki derslerden en fazla 6 tercih yapabilecekler.

12. Sınıf ve Mezunlar İçin

Türk dili ve edebiyatı

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Tarih

Coğrafya

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük

Din kültürü ve ahlak bilgisi

Yabancı dil

Felsefe

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, bu derslerden en fazla 8 akademik ders seçebilecekler.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kursları

2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları, 1 Eylül'de başlayacak ve 12 Haziran 2026'da sona erecek.