Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı

Türkiye'nin ekonomi ajandası, haziranın son iş gününde açıklanacak işsizlik verileri ve 3 Temmuz'daki enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 24 Temmuz'da duyuracağı faiz kararına odaklanacak. Türkiye'yi yeni haftada ve temmuzda yoğun bir veri gündemi bekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Temmuz'da İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda haziran ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Böylece ocak-haziran dönemine ilişkin veriler de belli olacak. Mayısta 24,8 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı elde edildi. "Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Önemli Ekonomik Veriler ve Tarihler

30 Haziran: TÜİK, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Nisanda işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak %8,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Nisanda işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla artarak seviyesinde gerçekleşmişti. 3 Temmuz: Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri duyurulacak. Böylece, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla devlet memurlarının 2025'in ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak. TÜFE, mayısta aylık bazda %1,53 , Yİ-ÜFE %2,48 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %35,41 , yurt içi üretici fiyatlarında %23,13 olarak kaydedilmişti.

Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri duyurulacak. Böylece, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla devlet memurlarının 2025'in ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak. TÜFE, mayısta aylık bazda , Yİ-ÜFE artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında , yurt içi üretici fiyatlarında olarak kaydedilmişti. 10 Temmuz: Sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksi açıklanacak. Endeks, nisanda aylık bazda %3,1 azalırken yıllık bazda %3,3 artmıştı.

Sanayi üretim endeksi ve inşaat maliyet endeksi açıklanacak. Endeks, nisanda aylık bazda azalırken yıllık bazda artmıştı. 11 Temmuz: Dış ticaret, ticaret satış hacmi ve ciro endekslerinin mayıs ayına ilişkin değerleri ilan edilecek. Aynı gün TCMB, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaşacak. Nisanda cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık vermişti.

Dış ticaret, ticaret satış hacmi ve ciro endekslerinin mayıs ayına ilişkin değerleri ilan edilecek. Aynı gün TCMB, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaşacak. Nisanda cari işlemler hesabı açık vermişti. 16 Temmuz: Ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endeksleri duyurulacak. Ücretli çalışan sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 15 milyon 658 bin 462 kişi olmuştu.

Ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endeksleri duyurulacak. Ücretli çalışan sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre artarak kişi olmuştu. 16 Temmuz: Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Mayısta bütçe fazlası 235,2 milyar lira , ocak-mayıs döneminde ise 650,3 milyar lira açık oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Mayısta bütçe fazlası , ocak-mayıs döneminde ise açık oluşmuştu. 17 Temmuz: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve konut satış istatistikleri açıklanacak. Ocak-mayıs döneminde 584 bin 170 konut satılmıştı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve konut satış istatistikleri açıklanacak. Ocak-mayıs döneminde konut satılmıştı. 21 Temmuz: Haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksleri açıklanacak.

Haziran ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat ile mayıs ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksleri açıklanacak. 22 Temmuz: Yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri duyurulacak.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri duyurulacak. 23 Temmuz: Tüketici güven endeksi açıklanacak. Haziranda tüketici güven endeksi 85,1 olmuştu.

Tüketici güven endeksi açıklanacak. Haziranda tüketici güven endeksi olmuştu. 24 Temmuz: TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak ve temmuz ayı faiz kararı açıklanacak. Son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %46 'da sabit tutulmuştu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı yapılacak ve temmuz ayı faiz kararı açıklanacak. Son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 'da sabit tutulmuştu. 30 Temmuz: Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistikleri duyurulacak.

Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistikleri duyurulacak. 31 Temmuz: Yılın ikinci çeyreğine ait turizm istatistikleri açıklanacak. Ocak-mart döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 artarak 9 milyar 451 milyon 244 bin dolar, ziyaretçi sayısı ise 9 milyon 121 bin 152 kişi olmuştu.

Piyasaların Gündemi ve Küresel Gelişmeler

Piyasaların gözü bir yandan da küresel gelişmelerde olacak. İsrail-İran geriliminin ardından ilan edilen ateşkes devam ederken İsrail'in diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları sürüyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki ülke arasındaki müzakerelere İstanbul ev sahipliği yapıyor. Bu gelişmeler ve ABD'nin dünya ticaretini etkileyen tarifelerle ilgili yeni kararlarının da piyasanın yönünü belirlemede etkili olması öngörülüyor.

Piyasaların Gözü Faiz Kararında Olacak

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı, 24 Temmuz'da yapılacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.



