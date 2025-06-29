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TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?

TBMM Genel Kurulu, İklim Kanunu Teklifi ile enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun tekliflerini görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 11:28, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 11:29
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TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?

Genel Kurul, ilk 11 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Bu teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak ve sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. Ayrıca, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak ve karbon piyasası ile ilgili önemli düzenlemeler hayata geçirilecek. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yükümlülüklere uymayanlara ciddi idari para cezaları uygulanacak.

İklim Kanunu Teklifi'nin Getirdiği Düzenlemeler

  • İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak.
  • Sera gazı emisyonları azaltılacak.
  • Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak.
  • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması oluşturulabilecek.
  • Sera gazı emisyon izni zorunlu olacak.
  • Yükümlülüklere uymayanlara 500 bin liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
  • Ozon tabakasını incelten maddelerle ilgili ihlallere 2,5 milyon liraya kadar ceza verilecek.
  • Florlu sera gazlarıyla ilgili ihlallere de yüksek cezalar uygulanacak ve belge verilmesi engellenecek.

Enerji ve Maden Alanlarına Yönelik Düzenlemeler

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmadan projelere onay verilemeyecek.
  • Maden ruhsat bedelinde %30 indirim yapılacak.
  • Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri için özel izinler gerekecek ve taşınan zeytin ağaçları için yeni düzenlemeler getirilecek.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler için acele kamulaştırma kararı alınabilecek.
  • İzin, kira ve irtifak işlemlerinde %85 indirim uygulanacak.
  • Enerji ithalatının azaltılması için indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

Komisyon Gündemleri ve Sağlık Alanındaki Düzenlemeler

  • Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sağlık Komisyonu'nda görüşülecek.
  • Özel tıbbi amaçlı gıdaların ilaç takip sistemine bildirimi zorunlu olacak.
  • Tabipler ve diş tabipleri en fazla iki sağlık kurumunda çalışabilecek.
  • Organ bağışı beyanları e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve merkezi kayıt sistemine kaydedilecek.
  • Sahte tıbbi cihaz arz edenlere 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ceza verilecek.
  • Tıbbi cihazların satış, reklam ve dağıtımında usulsüzlük yapanlara da yüksek idari para cezaları uygulanacak.

KİT Komisyonu ve Diğer Gündemler

  • KİT Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek.
  • Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının hesapları ele alınacak.
  • Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak.


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