İzmir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 polis tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 ilçede belirlenen adreslere 26 Haziran'da düzenlenen operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalanmıştı.

FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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