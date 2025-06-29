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Bakan Bak velilere seslendi: Bütün tesislerimiz, sizler için hazır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Velilere sesleniyorum. Bütün tesislerimiz, sizler için hazır. Hep beraber bu yazı hareketli geçireceğiz. Anneler ve babalar, çocuklarını bu spor okullarına getirsin" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 12:49, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 13:00
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Bakan Bak velilere seslendi: Bütün tesislerimiz, sizler için hazır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış törenine katıldı.

Bahçelievler Stadı'ndaki törende Bakan Bak'ın yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile İstanbul Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay yer aldı.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada velilere seslenen Bakan Bak, "Bütün tesislerimiz sizler için hazır. Hep beraber bu yazı hareketli geçireceğiz. Anneler ve babalar, çocuklarını bu spor okullarına getirsin. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, GSB Spor Okulları'nı başlatmış bulunuyoruz. Milyonlarca çocuğumuz, bu okullarda eğitim alacak ve arkadaşlık kuracak." dedi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Evde spor yapan bir çocuğu düşünün. Çok başarılı ve madalyalar alıyor. Evde herkes sevinçli. Mahalledekiler onunla gurur duyuyor. Diğer tarafta da uyuşturucu kullanan bir genci düşünün. Kendisine ve ailesine zarar veriyor. Bizim görevimiz, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sporun, toplum üzerindeki etkisini görmemiz lazım. Eğer siz çocuklarınızla konuşmazsanız, başkaları onu dinler ve kötü alışkanlıklara yöneltir. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Bu iletişim çok önemli."

Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını vurgulayan Bakan Bak, "Uluslararası başarıları hepimiz görüyoruz. Bu yüzden sizi spor yapmaya ve izlemeye davet ediyoruz. Türkiye'de 600 tane Gençlik Merkezi var. Aileler, çocuklarını yazın buraya getirsin. Müzik, sanat, tiyatro ve dijital kodlama derslerine herkesi bekliyoruz. Bu yazı boş geçirmeyelim." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne değinerek, "Oradaki zulmü unutmamalıyız. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar katledilirken sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu sesi yükselten Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti var. Bu yüzden lütfen Gazze'yi ve İsrail'in zulmünü unutmayalım. Zalimin karşısında hep dik duracağız. Mazlumun yanında olacağız. Türk gençleri olarak her zaman zalimin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise herkese spor yaptırmaya çalıştıklarını belirterek, "Çocukluktan itibaren herkesin bir spor bilinci olması lazım. Spor, sizin sadece kas gücünüzü artırmaz. Spor, sizin beyin kapasitenizi de artırır. Gençlerin spor, eğitim, sanat ve vicdan ile büyümesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük önem verdiğini anlatan Bahadır, "Şu anda Türkiye her branşta var. Herkese spor yaptırmaya çalışıyoruz. Asıl yetki de Bakanımızda. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Bu ortamda Gazze'ye ve İran'a yapılanı unutmayalım. Müslüman olarak ses çıkarmak zorundayız. Bir sonraki hedeflerinin neresi olduğunu biliyoruz. Farklılıklarımız olabilir ama bizim soyadımız Türkiye'dir. Hep birlikte tek vücut olmamız lazım." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan platformda çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Bakan Bak da etkinlikte parmağında basketbol topu çevirdi.

Bakan Bak, gösterilerin ardından alandaki çocuklarla mini golf ve langırt oynadı.

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