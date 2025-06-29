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Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı

Bu hafta kabinede terörsüz Türkiye süreci, emekli maaşlarındaki artış, kamu işçilerine zam ve İsrail-İran ateşkesi gibi kritik başlıklar görüşülecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 14:24, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 14:25
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Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ilk önemli gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve istihbarat birimlerinden gelen raporlar ele alınacak. Bu kapsamda DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durum da Kabine'de konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece dair provokasyon uyarısı yapmıştı ve buna yönelik önlemler de değerlendirilecek.

Ekonomi Gündemi

Kabine'nin gündeminde ekonomideki gelişmeler de yer alıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli aylıkları ile ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa temmuz ayında zam alamayacak. AK Parti'de kök maaşı düşük olan emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Kabinede bu konunun da ele alınması bekleniyor.

Kamu İşçilerine Zam Süreci

Kabinede kamu işçilerinin zam süreci de değerlendirilecek. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 oldu. İşçi tarafı ise bu teklifin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Sürecin toplantıda ele alınması bekleniyor.

İsrail-İran Arasında Ateşkes ve Dış Politika

  • İsrail ile İran arasındaki ateşkes
  • İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
  • Rusya-Ukrayna savaşı
  • Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları

Kabine toplantısında bu başlıklar da gündeme gelecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı ikili görüşmelere de değinmesi bekleniyor.


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