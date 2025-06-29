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Otomobil çöp kamyonuna çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin belediye ait çöp toplama kamyonuna çarpması sonucu 1 temizlik işçisi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 14:48, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 14:47
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Otomobil çöp kamyonuna çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

A.B. idaresindeki 07 AHA 930 plakalı otomobil, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çöp konteyneri boşaltan Anamur Belediyesine ait 33 ADE 207 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, çöp kamyonundaki temizlik işçileri Adem Oğuz (47) ve Yusuf Alataş (45), otomobil sürücü A.B. ile yanındaki O.B. ve B.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

Tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü A.B, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den taziye mesajı

Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece saatlerinde görevde oldukları esnada gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Adem Oğuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan çalışma arkadaşımız Yusuf Alataş'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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