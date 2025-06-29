Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?

Türkiye'deki kripto para borsaları, 30 Haziran tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmak zorunda. Bu süreç, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için büyük önem taşıyor. 13 Mart'ta yayımlanan tebliğler ile birlikte, borsaların kuruluş, faaliyet ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar netleştirildi. Tebliğlerdeki maddelerin büyük kısmı için yürürlük tarihi 30 Haziran olarak belirlendi ve başvuruların bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yasal süreci tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Saklama Kuruluşu ve Başvuru Süreci

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, geçen yıl temmuz ayında yayımlanan yasa sonrasında ekosistemde çalışmaların başladığını belirtti. Dönmez, "Biz de tıpkı diğer tüm platformlar gibi bu son günlerde hazırlıklarımızı tamamlayarak, başvurumuzu iletme gayreti içindeyiz. Saklama sürecini nasıl yöneteceğimizle ilgili değerlendirmelerimiz ise bu aşamada sürmekte." dedi.

Regülasyonlara Tam Uyumun Önemi

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, 30 Haziran'ın Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları için dönüm noktası olduğunu vurguladı. Açık ve bağlayıcı bir regülasyonun yürürlüğe girmesinin kullanıcı güvenliği, piyasa istikrarı ve uluslararası uyumluluk açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Eşelioğlu, iç sistemlerini revize ettiklerini ve birçok bankanın kripto para saklama hizmeti alanında faaliyet göstermeyi planlayan iştirakleriyle görüştüklerini ifade etti. Ancak çoğu kuruluşun çeşitli onay süreçlerini henüz tamamlayamadığı için teklif sunamadığını belirtti.

Eşelioğlu, başvurularını 30 Haziran sabahında tamamlayacaklarını ve tüm şartları sağladıklarını söyledi.

sabahında tamamlayacaklarını ve tüm şartları sağladıklarını söyledi. Bu adımı sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kullanıcılar ve paydaşlara karşı sorumluluğun doğal bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin küresel kripto ekosisteminde söz sahibi olabilmesi için regülasyonlara tam uyumun şart olduğuna inandıklarını vurguladı.

Altyapı İyileştirmeleri ve Güvenlik

Paribu Hukuk Direktörü Mehmet Türkarslan, 30 Haziran tarihinin platformlar için büyük önem taşıdığını ve tebliğlerin kripto varlık piyasasına yönelik daha sıkı denetim ve şeffaflık mekanizmaları getirmeyi amaçladığını belirtti. Türkarslan, uyumun sağlanmaması durumunda borsaların faaliyet başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimalinin yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Alım satım platformu ve saklama şirketi için SPK ve TÜBİTAK tarafından belirlenen tüm yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Türkarslan, özellikle bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıya yönelik kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Soğuk ve sıcak cüzdan güvenliği

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile entegrasyon

Türkarslan, "Yeni düzenlemeler, Türkiye'deki kripto varlık ekosisteminin daha şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına atılmış önemli adımlar. Regülasyonlara tam uyum sağlama konusunda gösterdiğimiz kararlılık, yatırımcılarımıza güvenli ve sağlam bir zemin sunma taahhüdümüzün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.



