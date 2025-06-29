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Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti: 6 kişi döverek öldürdü

Taksim Meydanı'nda Orhan Doğan (31), arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kendilerine laf atan 6 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Doğan kavga sırasında kafasını yere çarparak ağır yaralandı. Hastanede 8 gün komada kalan Doğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi yakaladı. Diğer 3 şüpheliden 2'sinin cezaevinde olduğu 1'inin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin poliste daha önceden 82 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 15:20, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 15:20
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Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti: 6 kişi döverek öldürdü

Olay, 16 Haziran Pazartesi günü 04.50 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Doğan, yanında bulunan 3 arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. O sırada yanlarına gelen Sabır T. (26), Doğan ve arkadaşlarına laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sabır T., 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek tepki gösterdikten sonra cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak yanına çağırdı. Tarlabaşı Bulvarı'nda başlayan kavga kısa sürede büyüdü; Orhan Doğan tekme ve yumruklarla darbedildi.Doğan kaçtığı sırada başını yere çarparak ağır şekilde yaralandı.

BAŞINA DİZ VE TEKME ATARAK DÖVDÜLER

İhbar üzerine gelen gelen sağlık ekipleri Doğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tekme yumruk ve diz atılarak ağır yaralanan Doğan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sabır T. ve arkadaşı Abdulcebbar B.'yi (23) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan Orhan Doğan tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan'ın ölümünün ardından çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelilerin Y.K. (17), Serdar D. (25), İsa K. (18) ve Sezgin K.'yi (35) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda, savcılık ifadelerinin ardından serbest kalan Sabır T., İsa K. ve Serdar D. de yakalandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI CİNAYETE KARIŞTI

Diğer şüphelilerden Y.K.'nin olaydan sonra karıştığı başka bir suçtan tutuklandığı, Sezgin K.'nin ise olay günü cezaevinden izinli olarak çıktığı ve Orhan Doğan'ın ölümünden 1 gün önce cezaevine teslim olduğu ortaya çıktı. İlk olayın ardından yakalanıp savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakılan Abdulcebbar B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN 82 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Sabır T., İsa K. ve Serdar D. emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan olaya karışan 6 şüphelinin poliste 82 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Orhan Doğan'ın ise 3 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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