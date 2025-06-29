Azerbaycan: Rusya'nın kültürel etkinlikleri iptal edildi

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Yekaterinburg bölgesindeki Azerbaycanlılara karşı etnik kökenleri sebebiyle Rus kolluk kuvvetlerince aleni şekilde hedefli şiddet ve yargısız infaz yapıldığı, genel olarak son dönemde benzer vakaların sistematik hal aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu gerekçelerle Rusya'nın kamu ve özel kuruluşları tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan konser, festival, tiyatro oyunu, sergi ve benzeri tüm kültürel etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun geçmiş yıllarda işlenmiş bazı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında düzenlendiği duyurulmuştu.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.