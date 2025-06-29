Ters yönde araç kullanan sürücüye 10 bin lira ceza
İstanbul Üsküdar'da aracıyla ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 10 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 18:35, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 18:42
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da bir aracın ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Yapılan incelemede, sürücünün aracıyla Üsküdar'daki bir caddede ters şeritte seyrettiği tespit edildi.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü T.S., polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 10 bin 260 lira idari para cezası kesildi.