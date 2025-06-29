Ters yönde araç kullanan sürücüye 10 bin lira ceza

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 10 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan incelemede, sürücünün aracıyla Üsküdar'daki bir caddede ters şeritte seyrettiği tespit edildi.

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