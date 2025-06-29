Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Spor spikeri Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Spor camiası başsağlığı mesajları paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 18:42, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 18:43
Sabri Ugan, Türk spor spikerliği dünyasının önemli isimlerinden biriydi ve 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu. Vefatı, spor camiasında ve futbolseverler arasında büyük üzüntü yarattı.
Sabri Ugan'ın Kariyeri
Sabri Ugan, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de yayınlandığı dönemde yaptığı maç anlatımlarıyla tanındı. Kendine has anlatım tarzı ve enerjisiyle futbolseverlerin hafızasında yer edindi.
Başsağlığı Mesajları
- Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri başta olmak üzere futbol camiasından birçok isim, Sabri Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.