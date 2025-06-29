İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haberlerde "İklim Kanunu teklifiyle hayvancılığın bitirileceği, küçük işletmelerin yok edileceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM'nin yaptığı açıklamada, çeşitli medya organlarında "Besiciye Emisyon Darbesi Geliyor" başlığıyla yayınlanan ve İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılığın bitirileceği, küçük işletmelerin yok edileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

İklim Kanunu Teklifi'nin Amacı

İklim Kanunu Teklifi, vatandaşları iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyarak daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sekteye uğratmak yerine, bu alanların korunması ve geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır.

Yanlış İddialara Dair Açıklamalar

İklim Kanunu Teklifi'nde , hayvancılığı sonlandırmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmamaktadır.

, hayvancılığı sonlandırmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Küçük besicilere yönelik herhangi bir cezai hüküm yer almamaktadır.

Kanunda yer alan idari yaptırım hükümleri, yalnızca belirli kriterleri karşılayan sanayi işletmelerini ilgilendirmektedir ve bu düzenlemelerin adli cezayla bir ilgisi yoktur.

Cezai İşlemler ve Yasal Dayanaklar

Anayasamız gereği, cezalar ve yaptırımlar kanunda açıkça yazmak zorundadır. Kanunda yazmayan hiçbir cezai işlem uygulanamaz. Tasarıda olmayan ceza ve uygulamaları var gibi göstermek, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak TCK 217/A uyarınca suçtur.

Vatandaşlar, resmi ve güvenilir kaynakları dikkate almaya ve asılsız iddialara itibar etmemeye davet edilmektedir.



