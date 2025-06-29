Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 19:59, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 19:45
Engin G. (52) idaresindeki 58 NY 603 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan Ebru G. (31) ve Eslem G. (7), sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.