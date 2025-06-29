Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, çöplük alanda başlayan yangın kısa sürede çevredeki buğday ve anız tarlalarına sıçradı. Yangın, çiftçilerin ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karatepe mevkisinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına yayıldı. Yangını fark eden çiftçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile jandarma ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Ziraat Odası da sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla çiftçilerden pulluk takılı traktörlerle söndürme çalışmalarına destek vermelerini istedi.

Yangının Seyri ve Müdahale

Yangın, çöplük alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Çiftçiler ve ekipler, yangına hızlıca müdahale etti.

Hayrabolu Ziraat Odası, sosyal medya üzerinden destek çağrısı yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de söndürme çalışmalarına katıldı.

Zarar ve İnceleme

İlk belirlemelere göre yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.



