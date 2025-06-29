Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Sakarya Metrobüs Hattı Hizmete Giriyor: Ücretsiz Dönem
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Bakan Yumaklı: Bir ay içinde 1459 yangına müdahale ettik
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Temmuz'da Ekonomi Gündemi: Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Kararı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
İklim Kanunu Teklifi Hayvancılığı Bitirmiyor, DMM'den Açıklama
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Sürücüler Dikkat! Son 2 Gün, 28 Bin TL Cezası Var
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
TÜBİTAK destekli bilim merkezleri gençlere kapılarını açıyor
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kripto Borsaları İçin Geri Sayım: 30 Haziran'da Neler Olacak?
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Kabine Toplanıyor: Gündem Emekli Zammı, Kamu İşçisi Artışı
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin 'Çözülemez' Denilen Sorunlarını Çözdük
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Bakanlıkta Yapay Zeka Dönemi: Harcamalara Anında Denetim!
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
Emekliler İçin Temmuz Zammı Beklentisi: HAK-İŞ'ten Açıklama
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Olacak?
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Yaz Okulları ve DYK Kursları 1 Temmuz'da Başlıyor!
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bu Hafta Belli Oluyor
Ankara'da deprem
Ankara'da deprem
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
En Düşük Emekli Aylığına 'Zam' Haftaya Meclis'te
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
İstanbul'un Kurtuluş Reçetesi: Sanayi Anadolu'ya Taşınıyor!
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
Jandarma Açıkladı: İşte Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
PÖH öğrencilerinin bulunduğu araç, TIR'a çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel vefat etti
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Halk Otobüsünde Skandal: Emekli Hakim Gözaltına Alındı
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Yumaklı: 16 köy tahliye edildi
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Bakan Bolat:Ulaşıma 300 Milyar Dolarlık Yatırım Yapıldı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Yargıtaydan 'Tahliye Taahhütnamesi' Kararı
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Şanlıurfa'da Termometreler 52 Dereceyi Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarım kredisi' müjdesi
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
İBB soruşturmasında ifade veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplükte çıkan yangın, 1500 dekar tarım arazisine zarar verdi. Çiftçiler ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 20:34, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 20:19
Yazdır
Tekirdağ'da 1500 dönüm alan yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, çöplük alanda başlayan yangın kısa sürede çevredeki buğday ve anız tarlalarına sıçradı. Yangın, çiftçilerin ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karatepe mevkisinde çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına yayıldı. Yangını fark eden çiftçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile jandarma ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Ziraat Odası da sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla çiftçilerden pulluk takılı traktörlerle söndürme çalışmalarına destek vermelerini istedi.

Yangının Seyri ve Müdahale

  • Yangın, çöplük alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
  • Çiftçiler ve ekipler, yangına hızlıca müdahale etti.
  • Hayrabolu Ziraat Odası, sosyal medya üzerinden destek çağrısı yaptı.
  • İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de söndürme çalışmalarına katıldı.

Zarar ve İnceleme

İlk belirlemelere göre yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber