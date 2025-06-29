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Trump: İran barışçıl olursa yaptırımları kaldırabilirim

ABD Başkanı Trump, İran'ın "barışçıl olması ve zarar vermemesi" halinde yaptırımları kaldırabileceğini söyledi. Trump, "Eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle işbirliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2025 20:46, Son Güncelleme : 29 Haziran 2025 20:47
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Trump: İran barışçıl olursa yaptırımları kaldırabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını belirten Trump, İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Trump, "Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı." dedi.

İran'a yaptırımların devam ettiğini hatırlatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin "Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte. Ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle işbirliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile İsrail ateşkesi sonucunda İbrahim Anlaşmalarına katılmak isteyen ülkeler olup olmadığı sorusuna, "Evet, şu anda orada gerçekten harika ülkeler var ve sanırım onları dahil etmeye başlayacağız çünkü asıl sorun İran'dı." yanıtını verdi.

İran'ın da bir dönem İbrahim Anlaşmalarına katılacağını düşündüğünü söyleyen Trump, Suriye'nin katılıp katılmak istemediğini ise şu an bilmediğini dile getirdi.

Trump, yine Mamdani'yi eleştirdi

Trump, bu hafta New York Demokrat Parti Belediye Başkanı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani hakkındaki sorulara da "O bir komünist. Bence New York için çok kötü." şeklinde cevap verdi.

Mamdani'nin ön seçimleri kazanmasına çok şaşırdığını yineleyen Trump, "New York'un belediye başkanı kim olursa olsun, kendine hakim olmalı, yoksa federal hükümet onlara mali açıdan çok sert davranacak." diye konuştu.

ABD'nin New York kentinde 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların arasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.

Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu 33 yaşındaki Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Mamdani'nin ön seçimlerden zaferle çıkmasına tepki göstererek "Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Mamdani kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

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