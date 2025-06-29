Esenyurt'ta Boş Arazide Başından Vurulmuş Erkek Cesedi Bulundu

Esenyurt'ta boş arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide yürüyen vatandaşlar, yerde bir ceset gördüklerinde hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 58 yaşındaki C.D.'ye ait olduğunu belirledi. C.D.'nin başından silahla vurulduğu tespit edildi ve ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın Detayları

C.D. 'nin ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

'nin ailesinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adli Süreç

C.D.'nin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



