Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza
Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.
Çakar lamba düzeneği bulunan araçlara yönelik denetimler sürüyor..
Bu kapsamda yapılan son denetimde sürücüye ceza yağdı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda çakar lamba yakarak seyir halinde olan Emrah B. idaresindeki otomobil, kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tamponda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.
SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE TOPLAM 276 BİN LİRA CEZA
Sürücü Emrah B'ye ve araç sahibine, "
yetkisiz çakar kullanmaktan"138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Kayınpederine ait olan otomobilde çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia eden Emrah B'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
Araç ise 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.