Kocaeli'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk'e hakaretler etti.

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